2019/08/06 | 19:52

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«ميمي» يبدأ مشواره مع الدحيل على دكة البدلاء

كلمة -

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يلعب نادي الدحيل القطري اليوم امام مواطنه السد في دور

الستة عشر من دوري ابطال اسيا.

وبحسب تشكيلة المباراة يبدأ لاعب منتخبنا الوطني مهند علي "ميمي"

على دكة البدلاء.

وانتقل ميمي من صفوف نادي الشرطة بطل الدوري العراقي الى الدحيل

القطري في اول مشوار احترافي له.

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