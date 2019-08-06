بالصور .. المعتصمون في سهل نينوى يرفعون الخيم بين طريق الموصل وأربيل

2019/08/06 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير، إنه "بعد الاتفاق على بقاء قوات حشد الشعبي في سهل نينوى بدأ رفع الخيم المعتصمين بين طريق الموصل و اربيل .وأضاف أن "المعتصمين نفذوا حملة لتنظيف مكان الاعتصام".واتفقت القيادات الأمنية على إدارة مشتركة للسيطرات في سهل نينوى بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة.وقال مراسل الغدير، إنه "بعد اجتماع القيادات الأمنية في نينوى تم الاتفاق على أن تكون إدارة السيطرات في سهل نينوى بقيادة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراق الفرقة 16 والشرطة المحلية".وأفاد مراسلنا في وقت سابق بخروج أهالي مناطق سهل نينوى، بتظاهرات رفضاً لقرار الحكومة القاضي برفع سيطرات الحشد الشعبي في المحافظة.هذا وحضر صباح اليوم رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس ومحافظ نينوى وممثلو الشبك الى مقر القيادة البرية للتوصل الى حلول بشأن انسحاب اللواء 30 من القضاء.

انتهى.ص.هـ.ح.

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