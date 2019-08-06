بالصور .. حماية محافظ نينوى تعتدي على مراسل الغدير وتكسر كاميرته

2019/08/06 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المراسل إنه "خلال تغطيته الأحداث في مخيمات الاعتصام في سهل نينوى تم الاعتداء عليّ من قبل حماية محافظ نينوى منصور المرعيد وكسر كاميرتي".ص.هـ.ح.الصور أدناه:

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