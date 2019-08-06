القبض على مطلوبين أثنين بقضايا ارهابية في صلاح الدين

2019/08/06 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، من القبض على مطلوبين أثنين بقضايا ارهابية احدهما في الساحل الايسر.

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