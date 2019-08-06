ارتفاع إيرادات قناة السويس لأكثر من 5 مليارات دولار

2019/08/06 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إيراداتها إلى 5.9 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.

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