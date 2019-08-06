سيدات قرقوش يهزمن أفروديت ويتوجن بدوري كرة الطائرة العراقي

2019/08/06 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حصد فريق قرقوش لقب دوري كرة الطائرة العراقي للسيدات، اثر تغلبه في المباراة النهائية على فريق أفروديت، اليوم الثلاثاء، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ونال فريق قرقوش اللقب بعد فوزه على أفروديت بواقع (25-21) و(25-9) و(22-25) و(25-19) نقطة، في اللقاء الذي جرى بينهما في محافظة السليمانية.

من جانبه، حصد فريق كوية المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على فريق دربندخان، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، وبواقع (25-19) و(25-11) و(25-16) نقطة.

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