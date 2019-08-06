انتحار شاب بتناوله مادة الزرنيخ السامة ببغداد

2019/08/06 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الثلاثاء، بأن شابا أقدم على الانتحار بعد تناوله من مادة الزرنيخ السامة شرقي بغداد.وقال المصدر، إن "شابا يبلغ من العمر ١٦ عاما أقدم اليوم على الانتحار بعد تناوله مادة الزرنيخ السامة ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد".

واضاف المصدر، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".



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