2019/08/06 | 19:59

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مراسل افاق : القوات المشتركة انهت الخلايا النائمة في عمق جلولاء

افاد مراسل آفاق في محافظة ديالى ان القوات المشتركة حققت تقدماً

كبيراً في عملية إرادة النصر وسيطرت على أوكار وأنفاق لإرهابيي

داعش.

واضاف المراسل ان العملية مستمرة والقوات المشتركة تمكنت

من دخول مناطق في عمق جلولاء وأنهت الخلايا النائمة وبؤر

الإرهاب.

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