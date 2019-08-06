مجلس المثنى يكشف عن سرقات وفساد بمقالع المحافظة ويحيل الجهة المستفيدة للتحقيق

2019/08/06 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… صوت مجلس محافظة المثنى، الثلاثاء، على سحب عقد المقالع من الجهة المستفيدة وإحالتهم إلى التحقيق بعد وجود تلاعب كبير وفساد في الحسابات المقدمة لعقود الشراء والمواد المرفوعة المباعة.وقال عضو المجلس احمد صلال لـ/ المعلومة /، ان “معلومات وشبهات فساد وصلت الى المجلس تفيد بوجود تلاعب بمقالع المواد الإنشائية في محافظة المثنى”.وأضاف أن […]

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