التربية تعلن تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد

2019/08/06 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

وزارة التربية، الثلاثاء، عن تغيير موعد اختبارات المتميزين وكلية بغداد الى يوم

20 اب الحالي.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم تغيير موعد

اختبارات المتميزين والمتميزات وكلية بغداد الى الثلاثاء 20/8/2019 بدلا من الاحد

18/8/2019”.

وأضافت

أن التغيير جاء “لكثرة المناشدات من قبل اهالي الطلبة الخاصة بالتغيير ليفسح

مجال امام جميع الطلبة بالمشاركة بالامتحان واتاحت الفرصة التي تمنحها الوزارة

لجميع الطلبة”.

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