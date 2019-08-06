القبض على مغتصب الايزيديات غربي نينوى

2019/08/06 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن اعتقال "ابو هاجر" الذي شارك في اغتصاب النساء الايزيديات في نينوى.

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