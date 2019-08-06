بالفيديو.. الطالب الأول على البصرة بلا تكريم ومدرسته تتحدث عن”سياسة” لقتل الابداع!

2019/08/06 | 20:07

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بغداد اليوم- البصرة

انتقدت ادارة مدرسة اعدادية الشيخ محمد المظفر المطورة الحكومية في البصرة، اليوم الثلاثاء، مدي...





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