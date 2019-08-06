محطات كهرباء جديدة في النجف الأشرف

2019/08/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت مديرية توزيع كهرباء النجف، اليوم الثلاثاء، تشغيل المحطة التحويلية المتنقلة في ناحية العباسية بسعة {33/11 كـي فـي أي}.

وقال مدير توزيع كهرباء النجف براك الشمرتي في تصريح صحفي، إن "ملاكات المديرية قامت بجهود ذاتية بتنصيب محطة الـعـبـاسـيـة المتنقلة وتـشـغـيـل احــد مغذياتها بسعة {11 كـي فــي} والــذي يـغـذي منطقتي الـوهـابـي والـحـيـدري"، مبيناً ان "تشغيل هـذه المـحـطـة يـخـفـف مـن مـعـانـاة المـنـاطـق الريفية في العباسية التي تعاني من هبوط الفولتية والاختناقات في الشبكة".وأضاف الشمرتي، ان "مشكلة هبوط الفولتية لا يمكن حلها بالكامل وذلـك لان الناحية بحاجة الى تنصيب محطة تحويلية سعة (132 كي في أي) وقد طالبنا بها اكثر من مرة لحل مشكلة هـبـوط الـفـولـتـيـة فـي المـنـاطـق الـريـفـيـة لناحية الـعـبـاسـيـة"، موضحاً ان "المـشـكـلـة الاخــــرى، تتمثل فـي ان 90 بـالمـئـة من المضخات لا تحتوي على مقاييس للكهرباء، كما ان المـزارعـين لـم يـربـطـوا لـهـذه المضخات مـعـامـل تـحـسـين الــقــدرة لمـسـاعـدة المـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة عــلــى حــفــظ الـفـولـتـيـة وتـقـلـيـل مـسـتـويـات هـبـوطـهـا".



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