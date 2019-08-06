2019/08/06 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … اعلن وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص طائرة عسكرية لنقل رفات الكويتيين مباشرة الى بلادهم بعد اكمال جميع الإجراءات المتعلقة بملف المفقودين في العراق.جاء ذلك الاعلان خلال استقباله في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت، مسؤولة ملف المفقودين الكويتيين.وذكر بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنقل رفات الكويتيين بطائرة عسكرية خاصة الى بلادهم) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنقل رفات الكويتيين بطائرة عسكرية خاصة الى بلادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).