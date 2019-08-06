2019/08/06 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف: استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكدت لجنة النزاهة النيابية،اليوم الثلاثاء، أن استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية فؤاد حسين وعدد ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نصيف: استجوابات مجلس النواب ستبدأ بوزير المالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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