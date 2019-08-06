2019/08/06 | 20:10

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 6 أغسطس 2019 | 07:47 مساءً | عدد القراءات : 25

مصادرة مجموعة من المواشي جنوب بغداد

بغداد/..



اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن مصادرة مجموعة من المواشي جنوب العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "ملاكاتها في بلدية الرشيد قامت بحملة صادرت خلالها مجموعة من المواشي والتي حاول اصحابها المتاجرة بها عبر استغلال الارصفة كحضائر وأماكن رعي ضمن منطقة السيدية".

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