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شيماء جعفر: متفائلة رغم ضبابيَّة المشهد


شيماء جعفر: متفائلة رغم ضبابيَّة المشهد
2019/08/06 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ كاظم لازم 

ممثلة شابة طموحة، دخلت إلى قلوب الناس بسرعة، تنتمي إلى أسرة فنية، ، لذلك عشقت الفن منذ طفولتها، تعتقد أن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل "زمن حيران"، الفنانة شيماء جعفر ضيفة "الصباح كافيه " لهذا اليوم:

*حدث من الماضي عالق في ذاكرتك؟

- رحيل والدي المفاجئ 2005.

 

 *  لازمة ترددينها باستمرار؟

- صبر جميل والله المستعان. 

 

 * تأمل المستقبل؟

- متفائلة رغم ضبابية المشهد الفني. 

 

* حدث انعطف بحياتك؟

- مشاركتي في مسرح الطفل 2006. 

 

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟

- كما كنت احلم. 

 

* أهم كتاب قرأته؟

- الاساطير الاغريقية.  

 

* منجز لغيرك تمنيته لنفسك؟

 

- شخصية شيرين في مسلسل "طريقي". 

 

* اغنية ترددينها دائماً ؟

- مومهم تكلي احبك لـ محمد عبد الجبار.

 

* مرحلة متوهجة في حياتك؟

- عندما عملت عام 2010 في قناة السومرية. 

 

* حلم مؤجل؟

- ان اعمل مع عادل امام. 

 

* جديدك؟

- مسلسل "امرأة لا تنكسر" في اذاعة جمهورية العراق.

 

* ماالذي يبكيك؟

- طفل يصرخ. 

 

*شيء ندمت عليه؟

 

- طيبة قلبي.

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