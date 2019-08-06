شيماء جعفر: متفائلة رغم ضبابيَّة المشهد

بغداد/ كاظم لازم
ممثلة شابة طموحة، دخلت إلى قلوب الناس بسرعة، تنتمي إلى أسرة فنية، ، لذلك عشقت الفن منذ طفولتها، تعتقد أن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل "زمن حيران"، الفنانة شيماء جعفر ضيفة "الصباح كافيه " لهذا اليوم:
*حدث من الماضي عالق في ذاكرتك؟
- رحيل والدي المفاجئ 2005.
* لازمة ترددينها باستمرار؟
- صبر جميل والله المستعان.
* تأمل المستقبل؟
- متفائلة رغم ضبابية المشهد الفني.
* حدث انعطف بحياتك؟
- مشاركتي في مسرح الطفل 2006.
* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟
- كما كنت احلم.
* أهم كتاب قرأته؟
- الاساطير الاغريقية.
* منجز لغيرك تمنيته لنفسك؟
- شخصية شيرين في مسلسل "طريقي".
* اغنية ترددينها دائماً ؟
- مومهم تكلي احبك لـ محمد عبد الجبار.
* مرحلة متوهجة في حياتك؟
- عندما عملت عام 2010 في قناة السومرية.
* حلم مؤجل؟
- ان اعمل مع عادل امام.
* جديدك؟
- مسلسل "امرأة لا تنكسر" في اذاعة جمهورية العراق.
* ماالذي يبكيك؟
- طفل يصرخ.
*شيء ندمت عليه؟
- طيبة قلبي.
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