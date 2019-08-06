شيماء جعفر: متفائلة رغم ضبابيَّة المشهد

2019/08/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ كاظم لازم

ممثلة شابة طموحة، دخلت إلى قلوب الناس بسرعة، تنتمي إلى أسرة فنية، ، لذلك عشقت الفن منذ طفولتها، تعتقد أن بدايتها الحقيقية كانت في مسلسل "زمن حيران"، الفنانة شيماء جعفر ضيفة "الصباح كافيه " لهذا اليوم:

*حدث من الماضي عالق في ذاكرتك؟

- رحيل والدي المفاجئ 2005.

* لازمة ترددينها باستمرار؟

- صبر جميل والله المستعان.

* تأمل المستقبل؟

- متفائلة رغم ضبابية المشهد الفني.

* حدث انعطف بحياتك؟

- مشاركتي في مسرح الطفل 2006.

* هل ارتبطت بداياتك بنتائجها؟

- كما كنت احلم.

* أهم كتاب قرأته؟

- الاساطير الاغريقية.

* منجز لغيرك تمنيته لنفسك؟

- شخصية شيرين في مسلسل "طريقي".

* اغنية ترددينها دائماً ؟

- مومهم تكلي احبك لـ محمد عبد الجبار.

* مرحلة متوهجة في حياتك؟

- عندما عملت عام 2010 في قناة السومرية.

* حلم مؤجل؟

- ان اعمل مع عادل امام.

* جديدك؟

- مسلسل "امرأة لا تنكسر" في اذاعة جمهورية العراق.

* ماالذي يبكيك؟

- طفل يصرخ.

*شيء ندمت عليه؟

- طيبة قلبي.

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