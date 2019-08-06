2019/08/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

تنظم دار المأمون للترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، ندوة تحت عنوان "رحلة شاعرة مع الشعر" عن حياة الشاعرة ازهار ابراهيم سلمان، في الساعة الحادية عشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء، على قاعة "طارق العبيدي" في مبنى الدار بالوزارة، تتضمن الندوة قراءات في قصائدها ومداخلات وشهادات عنها واستعراضاً لسيرتها

الثقافية.

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