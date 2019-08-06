2019/08/06 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

يقيم الفنانون فاخر محمد وعاصم عبد الامير وفاضل نعمة وحسن عبود ومحمود شبر، معرضاً مشتركاً في هولندا، مطلع تشرين الاول المقبل، يتضمن 40 لوحة.

وقال الفنان فاخر محمد، لـ "الصباح" بأن الموضوعات والمواد المستخدمة في إنجاز اللوحات، خاصة بالمعرض حصراً، مؤكداً: تتناول أفكاراً اجتماعية وإنسانية بلغة تشكيلية ذات خطاب جمالي مفهوم عالمياً.

وأضاف: الاعمال المشاركة في المعرض تعبر عن احدث ما بلغته مستويات الفنانين التشكيليين العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض مشترك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).