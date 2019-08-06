نصب محطات كهرباء جديدة بمحافظتي النجف وميسان

2019/08/06 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ النجف الاشرف … باشرت مديرية توزيع كهرباء النجف تشغيل المحطة التحويلية المتنقلة في ناحية العباسية بسعة (33/11 كـي فـي أي)، فـي وقـت تنجز فـيـه مـحـافـظـة مـيـسـان مـحـطـة مـمـاثـلـة خـلال الايام القليلة المقبلة.وقال مدير توزيع كهرباء النجف، براك الشمرتي،في حديث صحفي ، تابعته وكالة / بدر نيوز/ إن “ملاكات المديرية قامت بجهود ذاتية […]

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