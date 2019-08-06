مجلس الديوانية: جهات متنفذة وباسناد الزراعة تعرقل حصول المستثمرين على هور الدلمج

2019/08/06 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف مجلس محافظة الديوانية، الثلاثاء، عن ضغوط تمارسها جهات متنفذه مدعومة سياسيا ومن وزارة الزراعة للحيلولة دون احالة هور الدلمج الى اي مستثمر وإعادته للجهات المسيطرة عليه سابقا.وقالت عضو المجلس زينب العابدي لـ/المعلومة/ ان “هور الدلمج تسيطر عليه سابقا جهات متنفذة ومدعومة سياسيا بعقد لايوازي قيمة واردات الهور”.وأضافت ان “الهور سحب من […]

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