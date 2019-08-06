2019/08/06 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات واشنطن تدخل 200 شاحنة وعربة عسكرية إلى القامشلي دعما “قسد”

في خرق جديد للقوانين والمواثيق الدولية أدخلت الولايات المتحدة إلى

مدينة القامشلي بطرق غير شرعية قافلة من عشرات الشاحنات والعربات

العسكرية التابعة لما يسمى “التحالف الدولي” وذلك دعماً لميليشيات

“قسد” الانفصالية التي تحاصر الأهالي وتعتدي عليهم وتسرق النفط في

المنطقة الشرقية.ورصدت مصادر أهلية وإعلامية دخول قافلة جديدة مؤلفة من 200 شاحنة

محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة لـ “التحالف الأمريكي”

قادمة عبر معبر “سيمالكا” غير الشرعي الذي يربط محافظة الحسكة مع

إقليم شمال العراق إلى مدينة القامشلي وذلك دعما لميليشيات “قسد”

و”الأسايش” والتي تعمل بشكل متسارع على تنمية علاقاتها مع كيان العدو

الإسرائيلي في مختلف المجالات.وأكد عدد من الأهالي في تصريحات لوكالة “سانا” أن الوجود الأمريكي

اللا شرعي على أرض المحافظة هو خدمة لمصلحتها ومتى حققتها ستتخلى عن

أدواتها المحليين والشواهد التاريخية كثيرة في هذا المجال، مشيرين إلى

أن واشنطن ومن خلال ما تقدمه من دعم للميليشيات الانفصالية تهدف إلى

إطالة أمد الحرب والإبقاء على حالة عدم الاستقرار والفوضى وتأمين غطاء

لسرقة ثروات البلاد عن طريق الميليشيات التي قمعت المظاهرات العارمة

والاحتجاجات خلال الأشهر والأسابيع الماضية المطالبة بخروج قوات

الاحتلال الأمريكي والفرنسي من سورية ووقف التدخل الخارجي في شؤونها

الداخلية تحت أي ذريعة.

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