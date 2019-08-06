2019/08/06 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على اللبناني فادي سرحان، لعلاقته بحزب الله.وتأتي العقوبات الأميركية على سرحان، استكمالا للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم “حزب الله”.وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على نائبين من “حزب الله” اللبناني، الشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تفرض عقوبات على لبناني على علاقة بحزب الله وكالة خطوة برس.

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