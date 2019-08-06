تخصيص 50 كرفان لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا

2019/08/06 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مجلس الانبار، الثلاثاء، تخصيص 50 كرفان من قبل الحكومة المركزية تمهيدا لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي المحافظة.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي لـ /المعلومة/ إن “الحكومة المركزية خصصت 50 كرفان لإعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي(القديم) مع سوريا غربي الانبار، لحين اعادة اعمار البنى التحتية لمنفذ القائم الحدودي (الجديد) […]

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