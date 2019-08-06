شركة صينية تطور هاتفا يعمل بالطاقة الشمسية

2019/08/06 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يمثل الحفاظ على بطارية الهاتف أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمستخدمين كثيري التنقل، وهنا تأتي أهمية براءة الاختراع الخاصة بشركة "شاومي" الصينية، والتي تطور

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