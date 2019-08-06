2019/08/06 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد الخبير الامني ، اليوم الثلاثاء، فاضل ابو رغيف ان الاستخبارات العسكرية احبطت مخططاً ارهابياً لداعش في الانبار.





وقال ابو رغيف في تغريده

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: احباط مخطط ارهابي لداعش فيما يعرف بـ"غزوة عيد الاضحى") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: احباط مخطط ارهابي لداعش فيما يعرف بـ"غزوة عيد الاضحى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).