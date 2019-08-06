2019/08/06 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصبحت فرصة انتقال المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، إلى صفوف فريق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، كبيرة بعد موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ضمه من إنتر ميلان.ويعتبر رونالدو مهاجم إنتر ميلان “الأفاعي” ماورو إيكاردي شريكا مثاليا له في انهاء الهجمات، لأنه سيكون قادرا على خلق المساحات، وذلك وفقا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يغازل مهاجم “الأفاعي” المركز الخبري الوطني.

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