2019/08/06 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس يسلط الضوء على معاناة الغجر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: k7EEECBsJzk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلام الناس يسلط الضوء على معاناة الغجر) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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