الداخلية : انقاذ امرأة بعد سقوط مصعد داخل أحد مولات بغداد

2019/08/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لانقاذ امرأة بعد سقوط مصعد داخل أحد المولات ببغداد".

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