بعد تجميد أصول الحكومة.. كراكاس تتهم واشنطن بـ

2019/08/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كراكاس، اليوم الثلاثاء،، واشنطن بممارسة "الارهاب الاقتصادي" والسعي الى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك غداة تجميد كامل لاصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.

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