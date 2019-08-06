2019/08/06 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zE_YwrSqanI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقطة خلاف مع علي قاسم 6-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقطة خلاف مع علي قاسم 6-8-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).