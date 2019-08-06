الحلبوسي: البرلمان سيقيم اداء الحكومة عند نهاية السنة الاولى من عمرها

2019/08/06 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، ان البرلمان سيقيم اداء الحكومة عند نهاية السنة الاولى على تشكيلها، مبيناً ان هناك تقرير سيتم اعداده من لجنة التخطيط الاستراتيجي حول البرنامج الحكومي وماتم تنفيذه من هذا البرنامج.وقال الحلبوسي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “البرلمان سيجري تقييما لاداء الحكومي مع نهاية السنة الاولى من […]

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