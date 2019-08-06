موسكو تدعو إلى وقف تصعيد العقوبات ضد فنزويلا

2019/08/06 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تعارض تجميد الولايات المتحدة للأصول الفنزويلية، وتؤكد ضرورة وقف تصعيد العقوبات المفروضة على كاراكاس.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما بشأن تجميد أصول السلطات الفنزويلية الموجودة تحت الولاية الأمريكية، بما في ذلك البنك المركزي الفنزويلي وشركة […]

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