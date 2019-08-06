2019/08/06 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعربت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، عن قلقها ازاء ما الت اليه المواقف بين معد برنامج "حديث الملاعب" الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية، عباس الياسري، ومدرب نادي الزوراء حكيم شاكر، بعد ان ارسل الاخير ابناء عشيرته الى مقر القناة لابلاغ الياسري بـ "الكوامة العشائرية".

وقال عباس الياسري في اتصال هاتفي مع وحدة رصد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ان "مدرب نادي الزوراء حكيم شاكر، ارسل وفداً من ابناء عشيرته الى مقر القناة ليبلغوني بالكوامة العشائرية، على خلفية تعليق على منشور في صفحة احد الزملاء، يستفهم عن مبلغ استقدام احد اللاعبين الى النادي".

واضاف ان "شاكر رفع دعوى قضائية ضدي في محكمة بغداد الجديدة"، مؤكداً انني "سألجأ الى القضاء بعيداً عن النزاعات العشائرية".

واشار الياسري، الى ان "حكيم شاكر جعلني نداً له واتهمني بقطع رزقه بعد نشري لاخبار في الموقع التابع لي (معرض الكورة العراقي)"، منوها الى ان "الموقع لم يستهدف شاكر لا من قريب ولا من بعيد وانما فقط نقل تصريحاته من المواقع الاخرى".

وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ان من حق الصحفي الاستفهام عن المعلومات لان ذلك حق كفله الدستور له، وتدعو الى التشجيع على ثقافة اللجوء الى القضاء بعيداً عن النزاعات العشائرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشيرة حكيم شاكر تلاحق صحفيا بسبب تعليق في فيس بوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشيرة حكيم شاكر تلاحق صحفيا بسبب تعليق في فيس بوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).