إنقاذ إمرأة بعد سقوط مصعد داخل مول في بغداد

2019/08/06 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، انقاذ امرأة

بعد سقوط مصعد في "ماكسي مول" غربي العاصمة بغداد.

وقال معن في بيان ، "باشراف مدير عام الدفاع المدني ومشاركة فرق

الإنقاذ، فرق الدفاع المدني تتدخل لانقاذ امرأة بعد سقوط مصعد داخل

إحدى المولات ببغداد".وأضاف ان "الدفاع المدني اخرج المصابة ونقلها الى المستشفى لتلقي

العلاج".

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