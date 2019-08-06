الصين: سنتخذ إجراءات مضادة حال نشر صواريخ أمريكية في اسيا

2019/08/06 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة التابعة للوزارة فو كونغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، أريد أن أوضح بشكل لا لبس فيه، أن "الصين لن تقف مكتوفة اليدين.سنضطر لاتخاذ إجراءات مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخها الأرضية متوسطة المدى في هذه المنطقة من العالم".

وأعرب المسؤول الصيني عن قلق بكين العميق إزاء ما أعلنته واشنطن من خطط لإنتاج واختبار صواريخ أرضية متوسطة المدى، وكذلك تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول نية الولايات المتحدة نشر مثل هذه الصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وانتقد فو كونغ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، قائلا، "عندما ينسحبون من المعاهدة ويعلنون نية إجراء اختبارات قبل نهاية الشهر الحالي بالتوازي مع الحديث عن نشر هذه الصواريخ، يترك ذلك انطباعا بأن الولايات المتحدة أعدت العدة جيدا للخروج من المعاهدة".

وأضاف، أن "مزاعم انتهاك روسيا للمعاهدة وعدم تضمن المعاهدة أي التزامات صينية، ليست إلا ذريعة للانسحاب من المعاهدة.



والهدف الحقيقي الذي تتطلع إليه الولايات المتحدة من خلال الخروج من المعاهدة هو تأمين حرية التصرف لنفسها وتطوير طاقاتها الصاروخية".

يذكر ان موسكو قد حذرت أمس من أنها سترد بالمثل على أي خطوات قد تقوم بها واشنطن لتطوير ونشر صواريخها متوسطة وقصيرة المدى.



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