الحشد الشعبي يعلن ختام عملياته في إرادة النصر الثالثة بتحقيق كامل أهدافها

2019/08/06 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الحشد الشعبي مهامه في المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر التي استمرت ليومي 5 و 6 من اب الجاري لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال جلولاء وخانقين في ديالى ومناطق جنوب الموصل وتلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم في نينوى.القوات المشاركة في محور ديالى: قيادة عمليات ديالى للحشد اللواءان ٢٤ و ...

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