بالصور.. الفوج الاول لعمليات نينوى بالحشد ينتهي من تفتيش 24 قرية

2019/08/06 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجز الفوج الاول التابع لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي تفتيش وتطهير 24 قرية تابعة لناحية الشورة جنوب الموصل ضمن عمليات ارادة النصر الثالثة.وذكر موفدنا ان اليوم الاول للعمليات شهد تفتيش الفوج الاول للحشد قرى (غزيل، تل مدرج الاثري، خربة اليزيدي، تل شهاب، تل فاطم الاثري، وادي فاطمة، الخوين، الحويط، الخراتي، ابو جرادي، الامريني، ...

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