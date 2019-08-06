الدفاع النيابية تعلق على قانون المرور العامة الجديد

2019/08/06 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على دخول قانون المرور حيز التنفيذ، فيما أكدت أن القانون سيحفظ هيبة الدولة.

وقال رئيس اللجنة، محمد

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