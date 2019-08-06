“بالفديو”.. “عازفة كربلاء” تتحدث عن ليلة الحفل: لو كنت اعرف لخرجت بحجاب وعبائة

2019/08/06 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قالت عازفة الكمان التي عزفت في حفل افتتاح بطولة غرب اسيا في كربلاء اللبنانية جويل سعادة، إنها لم تعرف ان هناك تقاليد معينة في كربلاء، مبينة انها لو كانت تعرف ذلك لخرجت بحجاب وعبائة.

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