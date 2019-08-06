رئيس حكومة اقليم كردستان يبحث مع القنصل الايراني في اربيل سبل تعزيز العلاقات الثنائية

2019/08/06 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مع القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في اربيل نصرالله رشنودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وذكر بيان لحكومة اقليم كردستان اليوم , ان بارزاني التقى رشنودي الذي قدم له التهاني بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنيا له النجاح والموفقية في إدارة الحكومة الجديدة “.واضاف البيان ,ان بارزاني بحث مع […]

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