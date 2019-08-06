شرق الفرات: بين الفعل التركي وردة الفعل الكردي

2019/08/06 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستستخدم القوة إذا ما تطلب الأمر للدفاع عن مصالحها القومية، موضحاً أن

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