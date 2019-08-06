2019/08/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة أكثر من 57 يابانياً جراء موجات الحر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/06 | 21:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أكثر من 57 يابانياً جراء موجات الحر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أكثر من 57 يابانياً جراء موجات الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).