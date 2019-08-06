عملاق المانيا يطلب ود نجم ريال مدريد

2019/08/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يدرس بايرن ميونخ التعاقد مع نجم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الجاري، حال فشلهم في التعاقد مع ليروي ساني من بايرن ميونخ.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن بايرن، حدد جاريث بيل كبديل محتمل لهدفه الأول ليروي ساني، حال عدم نجاح الصفقة.ويرحب ريال مدريد ببيع جاريث بيل، حال تلقيهم العرض المناسب، خاصة بعد أن أكد زين الدين زيدان المدير الفني عدم حاجته لخدماته.وأشارت "صن" إلى أن بايرن ميونخ بدأ يتجه للتفكير في بيل، في ظل مغالاة ماشستر سيتي في مطالبه المادية لبيع ساني، والتي وصلت إلى 145 مليون جنيه إسترليني.وغادر الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري بايرن ميونخ هذا الصيف، تاركين فجوة كبيرة في مركزي جناح الفريق البافاري.وقد يكون بايرن الفرصة الأخيرة لجاريث بيل، من أجل مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، واللعب في صفوف أحد عمالقة أوروبا، حيث تراجع أكثر من نادٍ عن ضم النجم الويلزي بسبب راتبه العالي، والذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.



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