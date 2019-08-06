محلل سياسي: الحكومة مطالبة بالرد على تقرير المعارضة

2019/08/06 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رأى المحلل السياسي علي فضل الله، ان الحكومة الاتحادية مطالبة بالرد على تقرير المعارضة السياسية بشأن الإنجازات.

وقال فضل الله {للفرات نيوز} انه" بعد تبني تيار الحكمة الوطني خيار المعارضة تحولت العملية السياسية الى فعالة جداً من خلال وجود رقيب فعلي لعمل الحكومة".وأضاف ان" نسبة الاعتراض والتفاوت الكبير بين التقرير الحكومي وتقرير المعارضة حول إنجازات الوزارات يبين مدى حاجة الشارع العراقي الى معارضة حقيقية".وأشار فضل الله الى ان" سكوت الحكومة على تقرير المعارضة قد يفسر من باب المراجعة ولكن بكل الأحوال الان الحكومة مطالبة بالرد على ماجاء في تقرير المعارضة السياسية وتبيان الفرق الشاسع والكبير بين النسب المذكورة لاداء البرنامج الحكومي".وتابع" مشكلة العملية السياسة كان الكل حكومة ومعارضة بالتالي كنا في حكومة تمثل الخصم والحكم وغلب عليها طابع التوافق السياسي على حساب المصلحة الوطنية؛ لكن بعد وجود المعارضة السياسية ستختلف الأمور بالكامل من خلال مراقب حقيقي لأداء الحكومة سواء على مستوى التشريعي او التنفيذي".وبين فضل الله" الأمانة العامة لمجلس الوزراء انتهكت القانون بإدارتها ومتابعة المشاريع في البرنامج الحكومي عبر الهاتف"، عاداً إياها" كارثة كبرى".وزاد" حجم الفساد متراكم ومتجذر في الحكومة ومن الصعب تصحيح مسارها فهي تحتاج الى وقت بالتالي من المفترض ان نعطي الفرصة للمعارضة السياسية ان تنظر بأداء الحكومة وتشخص وتعالج".واختتم فضل الله" الان المعارضة عليها مسؤولية كثيرة منها الذهاب الى تشريعات مهمة من خلال الضغط على السلطة التشريعية، بالإضافة الى الضغط على أداء الحكومة من خلال تفعيل المشاريع".وكان تيار الحكمة الوطني المعارض، اعد تقريرا بالارقام امس الاثنين، رداً على تقرير إنجازات الحكومة خلال ستة أشهر.وفصل تقرير المعارضة إنجاز كل وزارة على حدة خلال هذه الفترة.انتهى

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