2019/08/06 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امن الحشد الشعبي ينفذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت والمخدرات وتجارة النساء) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: otuS14zrBb4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امن الحشد الشعبي ينفذ أكبر حملة لملاحقة مافيات الروليت والمخدرات وتجارة النساء) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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