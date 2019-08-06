المعارضة: هدر المال العام يستشري في مؤسسات الدولة حائلا دون نجاح الحكومة والفساد سياسي بامتياز

2019/08/06 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمحت بمحاسبة وزراء في الفصل التشريعي المقبل بغداد – وعد الشمري: أكدت كتلة الحكمة المعارضة بزعامة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء، أن امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي فرصة اخيرة لتنفيذ برنامجه الحكومي، مشيرة إلى توافر الامكانات الكاملة التي تمكنه من اداء مهامه على اتم وجه، وفيما لوحت بمحاسبة بعض الوزراء خلال الفصل التشريعي المقبل ...

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