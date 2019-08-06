معهد اميركي: قانون المحكمة الاتحادية يهدد الحريات والحقوق الاساسية

2019/08/06 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أن المشروع يعرض “الديمقراطية الهشة” للخطر بغداد – الصباح الجديد: أكد معهد ابحاث اميركي، أمس الثلاثاء، خطورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، مشيراً إلى أن نصوصه تعرض الحرية الدينية والحقوق الاساسية إلى الخطر.وقالت نينا شيا، من معهد هدسون للأبحاث، إن “قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي يعكف البرلمان العراقي على تمريره يربط ...

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