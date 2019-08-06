2019/08/06 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن احباط مخطط لتنظيم داعش لاستهداف محافظة الانبار في عيد الاضحى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع، “بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٩ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تحبط مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية تزامن العيد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تحبط مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية تزامن العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).