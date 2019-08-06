الحشد الشعبي يعلن ختام عملياته في “إرادة النصر الثالثة”

2019/08/06 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن ختام عملياته في “إرادة النصر الثالثة” والتي استمرت ليومين، فيما أكد تحقيق كامل أهدافها.وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “الحشد الشعبي اختتم مهامه في المرحلة الثالثة من عمليات إرادة النصر التي استمرت ليومي 5 و 6 من اب الجاري لتطهير مناطق […]

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